La supermodelo alemana, Tatjana Patitz, falleció este miércoles a los 56 años de edad producto de una enfermedad. La noticia la dio a conocer su agente, Corinne Nicola, en New York a Vogue, revista donde aún colaborada y donde fue portada en varias ocasiones.

(Le puede interesar: Modelo sufrió descarga eléctrica durante un concurso de belleza, en México)

Tatjana, una de las llamadas “cinco grandes”, fue una supermodelo destacada de las décadas de los 80 y 90. Saltó a la fama por su aparición en el video musical ‘Freedom’ de George Michael en 1990. En el video también participaron las modelos Cindy Crawford, Linda Evangelista y Christy Turlington.

Supermodel Tatjana Patitz, who appeared in the Freedom ’90 video and on many Vogue covers, has died. She was 56. https://t.co/6H8ONJxcw2

— Vogue Magazine (@voguemagazine) January 11, 2023