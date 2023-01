Una guatemalteca se encontraba encendiendo una fogata en el patio de su casa, en Florida, EE. UU., cuando escuchó en medio del bosque lo que parecía ser el maullido de un gato, pero logró identificar el sonido y se dio cuenta que se trataba de una bebé llorando.

“Era una bebé y tenía sus cobijitas con todo y lloramos, cómo la mujer tira a su bebé ahí en el monte. Hay familias, hombres o mujeres que quieren ese bebé. No lo botes, es mejor regalarlo”, indicó Magdalena Gregorio Ordóñez a Telemundo.

La pequeña fue llevada al hospital y en el momento se encuentra saludable, tenía el cordón umbilical sin cortar y estaba rodeada de restos de placenta de su mamá, según información de El Diario Nueva York.

Las autoridades del condado de Polk en el oeste de Florida se encuentran buscando a la mujer, quien podría enfrentarse a cargos por negligencia infantil.

Por su parte, el alguacil del condado Grady Judd, le agradeció y felicitó a la mujer de Guatemala por rescatar a la bebé y publicó en sus redes sociales la situación.

Newborn baby girl found by deputies from the Polk County Sheriff’s Office early Saturday morning (January 28th).

— Polk County Sheriff 🚔 Grady Judd (@PolkCoSheriff) January 29, 2023