Los restos del empresario, de 33 años, fueron encontrados este miércoles en horas de la tarde en la isla de Manhattan, informó la AFP, citando a una portavoz de la Policía.

De acuerdo con la agencia de noticias, la institución está investigando el macabro crimen, pero aún no ha logrado ningún arresto.

El sargento Carlos Nieves, vocero de la Policía de Nueva York —citado por el Daily— destacó que, hasta el momento, no tienen conocimiento de algún motivo para que se cometiera el asesinato.

La motosierra con la que habría sido cometido el crimen fue hallada junto al torso de Saleh, destaca el medio, que agrega que el asesino habría escapado cuando un portero del edificio llamó para avisar que su hermana había llegado a visitarlo.

Justamente, fue la mujer quien encontró los restos y llamó a la Policía, agregó el periódico.

Fahim Saleh era presidente de la compañía Gokada, una aplicación de mototaxis y entrega en motocicletas en Lagos, Nigeria.

Tras el suceso, la firma lamentó la escalofriante muerte en sus redes sociales.

We at Gokada are shocked and saddened to hear that Fahim Saleh, our founder and CEO, passed away under tragic circumstances in New York earlier this week. pic.twitter.com/LcsAqxlfOR

— Gokada – We do delivery now (@GokadaNG) July 15, 2020