“No hemos aprendido las lecciones que nos ha dejado el pasado. Todavía estamos haciendo cosas horribles. No como los nazis, sino peores porque deberíamos saberlo mejor”, manifestó Bryant sobre el asesinato del comandante iraní Qassem Soleimani.

De igual manera, el estadounidense aseguró en el diario inglés que realizó 13 asesinatos mientras operaba aviones no tripulados y que “el escuadrón al que pertenecía alcanzó los 1.626 objetivos durante sus seis años de servicio”.

Cabe señalar que en 2011 Bryant abandonó la Fuera Aérea de los Estados Unidos de América debido a que fue diagnosticado con un trastorno por estrés postraumático, afirmó el rotativo británico.

Además, el exsoldado señaló en el diálogo con The Sun que dejó las fuerzas militares luego de matar accidentalmente a un menor de edad en medio de una operación en Afganistán.

“Cuando apreté el gatillo supe que estaba mal. Cuando cayó el misil me di cuenta en mi alma que me había convertido en un asesino. Lo peor es que un compañero celebró gritando ‘splash’ y mis superiores me dijeron que había golpeado a un perro”, agregó Bryant en el impreso inglés.