De acuerdo con el diario Daily Mail, Dodds contó los detalles de la agresión, ocurrida en noviembre de 2018, frente a un tribunal de justicia de la ciudad de Linwood (Escocia) y dijo que en todo momento temió por su vida.

Además de hacerla actuar como un perro y de hacerle comer sus pestañas, McNeill también le cortó el pelo con un cuchillo y le propinó varios golpes en todo el cuerpo, dejándole moretones y los labios reventados, detalla el rotativo británico.

Danielle Dodds reveló que cuando el agresor se durmió, ella pudo escaparse de su vivienda, ubicada en la zona de Renfrewshire, explica el mismo medio.

“Me torció el brazo por la espalda y metió la cara en el sofá. Hubo mucha agresión prolongada antes de llegar a las cosas tortuosas. Tenía sus manos en mi garganta y también me puso una manta en la garganta, me estaba ahogando”, relató la mujer de 32 años a juez que lleva su caso.

“Me puso de rodillas y me llevó hasta la cocina como un perro, me hizo ladrar… Estaba de rodillas y él tiraba de mi pelo. No tenía sentido que me defendiera, pensé que me iba a matar”, añadió Dodds.

Garry McNeill se declaró inocente de la agresión y el juicio en su contra continúa a finales de este mes, finaliza Daily Mail.