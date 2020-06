green

La investigación, llamada ‘The effect of large-scale anti-contagion policies on the covid-19 pandemic’ (El efecto de las políticas anticontagio a gran escala en la pandemia COVID-19), fue publicada en la revista científica Nature.

Según los datos analizados por los epidemiólogos, la cifra de contagiados, sin medidas como la cuarentena, la prohibición de aglomeraciones y el distanciamiento social, hubiera sido de exactamente 531 millones, de los cuales se hubieran confirmado 61,8 millones.

Además, este número sale solo de los datos de 6 países: China, Corea del Sur, Estados Unidos, Irán, Italia y Francia, según publica la misma revista.

“En ausencia de acciones políticas, estimamos que las infecciones tempranas de COVID-19 exhiben tasas de crecimiento exponencial de aproximadamente 38 % por día. Encontramos que las políticas anti-contagio han frenado significativamente y sustancialmente este crecimiento”, explica el estudio.

En conclusión, en China hubiera tenido 11,5 millones más de casos confirmados, en Corea del Sur 38 millones de infecciones totales, 2,1 millones más de casos confirmados en Italia, 5 millones más en Irán, 1,4 millones más en Francia y 4,8 millones más de casos confirmados en Estados Unidos, detalla el texto.

Según los datos más recientes, el mundo tiene 7’085.894 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 405.000 murieron.

Otro estudio publicado también en la revista Nature asegura que las medidas de confinamiento evitaron 3,1 millones de muertes en 11 países europeos.

Realizado por el Imperial College de Londres, cuyos científicos asesoran al gobierno británico sobre la crisis sanitaria, este estudio analiza las principales medidas tomadas en 11 países, entre estos España, Francia, Italia y Gran Bretaña, como la prohibición de actos públicos, la restricción de desplazamientos y el cierre de comercios y escuelas.

“Medir la eficacia de estas medidas es importante, dado su impacto económico y social”, afirman sus autores.

Los investigadores compararon el número de muertes de la base de datos del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades con el número de decesos que habría habido sin las medidas de confinamiento, estimado mediante modelización matemática.

Concluyeron que estas permitieron evitar alrededor de 3,1 millones de muertes en estos países.

Su artículo estima además que estas medidas permitieron reducir en un promedio de 82 % la tasa de reproducción del virus, esto es, el número de personas contagiadas por cada persona infectada. Así, esta tasa se situó por debajo de 1, permitiendo disminuir el número de nuevos casos.

Los investigadores calculan por otro lado que en fecha del 4 de mayo, entre 12 y 15 millones de personas se habían contagiado de COVID-19, es decir, entre 3,2 % y 4 % de la población, con disparidades entre países.

Bélgica registró la tasa más elevada, de 8 % de la población, seguida de España (5,5 %), Reino Unido (5,1 %) e Italia (4,6 %).

En cambio, solamente 710.000 alemanes habrían contraído el virus, es decir, 0,85 % del país.

Los autores del estudio concluyeron que el “confinamiento tuvo un efecto sustancial” para el control de la epidemia y que “debe contemplarse el mantenimiento de las medidas para mantener bajo control la transmisión del SARS-CoV-2”.

Destacan a la vez que su trabajo tiene al menos un límite y es que parte de la hipótesis de que las medidas tuvieron el mismo efecto en todos los países, cuando en realidad “la eficacia del confinamiento varió según el país”.

Los 11 países estudiados son Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Italia, Noruega, Reino Unido, Suecia y Suiza.