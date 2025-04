Hay conmoción por la muerte de Lina Zapata, una antioqueña de 45 que residía en Estados Unidos. La colombiana fue hallada sin vida, y en misteriosas circunstancias, junto a su esposo, Richard Samarel (54 años), y su hija, Samantha Samarel (9 años) en Greer, ciudad de Carolina del Norte.

Según un comunicado de la oficina de la comisaría de Spartanburg, el incidente habría ocurrido durante la mañana del pasado 27 de marzo. Dicha autoridad aseguró que un vecino, a través de una llamada, alertó sobre unas actividades sospechosas en la vivienda donde hallaron a las 3 víctimas fatales, por lo que solicitó presencia de la policía.

La tragedia ha despertado varias interrogantes sobre quién estuvo detrás de las repentinas muertes de la colombiana y sus familiares, cuya pareja era un hombre respetado en el sector financiero de Estados Unidos. El esposo del hogar fue durante algunos años un ejecutivo de una distinguida empresa.

El hombre de 54 es recordado por ser el gerente general de Bloomberg LP, una empresa estadounidense fundada en 1981 por el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg. La compañía se dedica a asesorías financieras y manejo de datos ‘software’, ofreciendo servicios a otras corporaciones. También ha incursionado como medio de comunicación especializado en economía, en su página web y en televisión.

Bloomberg exec Richard Samarel, wife and young daughter found DEAD in Carolina mansion, cops may say how died 'at appropriate time'

Wife Lina Maria was Colombian immigrant working for Veterans Dept pic.twitter.com/4JvSqgbRcs

— RT (@RT_com) April 1, 2025