En Estados Unidos, la agencia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) es responsable de hacer cumplir las leyes migratorias dentro de ese país. Parte de sus funciones implica la identificación, detención y expulsión de las personas que se encuentran en territorio estadounidense sin la debida autorización, medidas que se han extremado desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Recientemente, la agencia en cuestión hizo referencia al concepto de ‘autodeportación’, medida con la que se pretende que los migrantes regresen a sus territorios de origen por cuenta propia. La descripción del programa por parte de la ICE es temeraria, teniendo en cuenta que se advierte sobre fuertes medidas en contra de quienes estén en ese país sin la documentación pertinente.

La ‘autodeportación’, conocida formalmente como ‘salida voluntaria’, se refiere al hecho de salir de Estados Unidos por cuenta propia cuando su estancia es ilegal. Este procedimiento está contemplado en la legislación migratoria y ofrece a las personas la oportunidad de planear su partida, evitando algunos de los efectos negativos que trae una detención o una deportación forzada.

De acuerdo con la ley migratoria estadounidense, una persona se considera en situación irregular si ingresó sin ser admitida oficialmente o si permaneció más tiempo del permitido. Esto aplica independientemente del tiempo de estadía, ya sea unas horas, varios meses o incluso décadas; en todos los casos se considera presencia ilegal, y es un tema bajo la vigilancia permanente de ICE.

El mensaje del ICE es directo, pues se les invita a los migrantes indocumentados a salir de manera voluntaria y sin ningún tipo de aviso, pues de lo contrario, podrían vivir una pesadilla.

“Si se encuentra ilegalmente en EE. UU., puede salir en cualquier momento. No tiene que esperar a que los agentes de ICE lo encuentren, arresten, detengan y expulsen. Puede planificar y organizar sus asuntos. Si los funcionarios de ICE lo arrestan, no habrá vuelta atrás: es posible que no tenga tiempo para ordenar sus asuntos, reunir sus pertenencias o incluso despedirse de las personas que le importan”, advierte el ICE.