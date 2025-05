Obtener un estatus migratorio legal en Estados Unidos, ya sea a través de la residencia permanente (green card) o mediante la ciudadanía estadounidense, es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y paciencia.

Estos trámites deben hacerse ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), y muchas veces pueden tardar años en resolverse.

Sin embargo, en medio de la incertidumbre legal, muchas personas recurren a un recurso igual de poderoso para ellas: la fe. Para quienes creen en la fuerza de la oración, existe una plegaria recomendada por el Padre Sergio, un sacerdote mexicano que comparte contenido religioso en su canal de YouTube Parroquia Digital.

Esta oración está dirigida a quienes buscan regularizar su estatus migratorio y alcanzar lo que él llama “la victoria en papeles migratorios”.

Esta oración está pensada para quienes atraviesan procesos migratorios complicados y desean poner su confianza en Dios mientras esperan una respuesta positiva. El Padre Sergio, de la Parroquía Digital, invita a rezarla con fe y devoción, sabiendo que las situaciones difíciles pueden transformarse con esperanza.

“Por la señal de la santa cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Oh Señor, justo juez, rey de la justicia, tú que has ayudado a tantas personas para que encuentren la luz, el amor, la paz y el bien, en estos momentos estoy frente a ti suplicando que me ayudes por favor. Tú conoces mi situación migratoria, tú sabes que mi vida no es fácil, he tenido que tomar muchas decisiones difíciles en beneficio de mi familia, de las personas que más amo.” “Estas decisiones me han puesto en una situación muy difícil, en un punto que mi situación es complicada, pero ahora, oh Señor rey de la justicia, estoy ante tus pies suplicando que me ayudes, que me concedas la gracia por favor de arreglar esta situación para que pueda reponerme, para que pueda estar bien. Por eso, justo juez, ayúdame por favor a alcanzar la victoria y que pueda obtener todos los papeles necesarios para que mi situación migratoria esté regularizada.”