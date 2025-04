Una mujer latina compartió su experiencia sobre cómo casi le niegan la tarjeta de residencia en Estados Unidos, conocida popularmente como ‘Green Card’, y qué hizo para evitarlo. Este es un documento anhelado por miles de migrantes que buscan establecerse permanentemente en el país norteamericano. Por ello, la protagonista de la historia, identificada como Yoselín Avilés, dio unos consejos para conseguir el documento.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, Avilés relató que durante su entrevista con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la oficial a cargo estuvo a punto de rechazar su solicitud.

Latina contó cómo evitó que le negaran la ‘green card’ en Estados Unidos

“Estuvieron a punto de negarme la ‘green card’. ¿Y saben por qué lo pasamos? Porque llevamos muchas fotos, llevamos un álbum de fotos y eso hizo que nos salváramos”, explicó la latina. ​

Avilés y su esposo, Pierce Ceniti, ciudadano estadounidense, se prepararon minuciosamente para la entrevista. “Nosotros vimos muchos videos de cómo presentarnos a Uscis. En ellos se decía que no te puedes tocar, no te puedes ver con la otra persona”, comentó la mujer.

“La agente de inmigración se portó muy amable conmigo, solamente me hizo tres preguntas”, recordó Avilés. Finalmente, la oficial explicó que el motivo por el que aprobó su solicitud fue el gran número de fotos que presentaron, como prueba de la veracidad de su relación. ​

La importancia de presentar pruebas sólidas en las entrevistas de ‘green card’ es fundamental. Según expertos en inmigración, como la oficina de abogados Herman Legal Group, el Uscis necesita ver que la relación es auténtica y está basada en intenciones genuinas. Es esencial presentar documentos como: estados de cuenta bancarios conjuntos, contratos de arrendamiento, fotografías de experiencias compartidas y cartas de amigos o familiares que puedan dar fe de la relación.

Consejos para obtener la ‘green card’ en Estados Unidos

Durante el proceso, Avilés y Ceniti se aseguraron de llevar una variedad de documentos que demostraban su vida en común. Además del álbum de fotos, presentaron identificaciones con fotografía y pasaportes, tal como lo recomienda el Uscis para estas entrevistas. ​

La entrevista de ‘green card’ es una parte esencial del proceso de inmigración para los extranjeros casados con ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales. El objetivo principal es detectar matrimonios fraudulentos y verificar la elegibilidad del solicitante para el ajuste de estatus o la emisión de la ‘green card’. ​

Al llegar al lugar, la oficial les ofreció un valioso consejo a la pareja, el cual Avilés dio para quienes están próximos a su entrevista de inmigración: “Lleva fotos, sé tú mismo y no se pongan nerviosos. La persona que nos tocó todo lo hizo muy ameno, como que ella no estaba nerviosa. Eso hizo que nosotros no estuviéramos nerviosos”. ​

¿Qué es una ‘green card’ y cómo solicitarla?

Una ‘green card’ es un documento que otorga a los extranjeros el estatus de residente permanente en Estados Unidos, permitiéndoles vivir y trabajar legalmente en el país. El proceso para obtenerla varía según la categoría bajo la cual se solicite, siendo el matrimonio con un ciudadano estadounidense una de las vías más comunes.​

Pasos para solicitar la ‘green card’ por matrimonio:

Petición de familiar extranjero (Formulario I-130): El cónyuge ciudadano o residente permanente presenta este formulario ante el USCIS para establecer la relación con el solicitante. ​

Solicitud de ajuste de estatus (Formulario I-485): Si el cónyuge extranjero ya se encuentra en EE. UU. con un estatus legal, puede presentar este formulario para ajustar su estatus a residente permanente sin salir del país. Es importante destacar que, desde el 2 de diciembre de 2024, el USCIS requiere que los solicitantes presenten el examen médico junto con el Formulario I-485, incluyendo el Formulario I-693. ​

Proceso consular: Si el cónyuge extranjero está fuera de EE. UU., deberá completar el proceso en el consulado estadounidense correspondiente en su país de origen. ​

Cita biométrica: El solicitante asiste a una cita para proporcionar huellas dactilares, fotografías y firma. ​

Entrevista: Ambos cónyuges asisten a una entrevista con un oficial de USCIS para verificar la autenticidad del matrimonio. Es fundamental llevar pruebas que respalden la relación, como fotografías, documentos financieros conjuntos y testimonios de familiares o amigos. ​

Decisión: Tras la entrevista, el USCIS notificará si la solicitud ha sido aprobada o denegada.

