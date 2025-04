El gobierno de Donald Trump continúa con sus duras políticas migratorias contra latinos, asiáticos y africanos indocumentados, que han dejado miles de deportados y de personas a las que les han revocado sus visas por no hacer un buen uso de ese documento obligatorio para permanecer en el país como turista o para vivir.

Una de las prácticas que más ha tomado vuelo en los últimos años y que desbordó las cifras del gobierno de ese país es el del llamado “turismo de parto”, en el que mujeres extranjeras viajan a Estados Unidos para que sus hijos nazcan allí y obtengan la ciudadanía.

Esas acciones turísticas entraron en la mira de las autoridades migratorias, luego de que Donald Trump anunciara el mismo día de su posesión como presidente que combatiría la permanencia de mujeres que daban a luz en los hospitales de esa nación para sacar provecho del estatus legal de sus bebés. Así las cosas, el Gobierno de ese país empezó a tomar medidas concretas contra quienes usan visas de turismo con este fin.

El Tiempo explicó que esta modalidad fue objeto de cambios importantes desde la presidencia de Donald Trump, cuando se endurecieron las políticas migratorias. Aunque no es nueva, en los últimos meses ha recobrado fuerza el debate por los riesgos legales que implica para quienes la intentan.

El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó como “inaceptable” el uso de visas de turismo con el propósito principal de dar a luz en ese país. En un comunicado oficial, que publicó en redes sociales, fue enfático en dejar claro que quienes utilicen esa práctica asumirán las consecuencias.

It is unacceptable for foreign parents to use a U.S. tourist visa for the primary purpose of giving birth in the United States to obtain citizenship for the child, which also could result in American taxpayers paying the medical care costs. This is known as birth tourism and U.S.… pic.twitter.com/4f2Zfetp3V

— Travel – State Dept (@TravelGov) April 24, 2025