Los habitantes de ese país continúan saliendo con nerviosismo y preocupación, ante los ataques por parte de agentes de migración y de los servicios federales, a ciudadanos nacidos en EE. UU. y a aquellos que han llegado a ese territorio en los últimos años.

(Vea también: Colombianos denuncian violenta detención en centro de migrantes en EE. UU.; hay grave situación)

Un nuevo caso de presunto abuso policial se presentó en los más recientes días y desató indignación en el estado de Florida, luego de que un hombre fuera detenido por una infracción de tránsito menor y agredido violentamente por varios oficiales que quedaron grabados en video mientras cometían la brutal agresión.

Según reportó El Tiempo, los hechos ocurrieron el pasado 19 de febrero en Jacksonville y fueron registrados por una cámara instalada por el propietario del vehículo cerca al timón.

Lee También

On Feb. 19, Will McNeil Jr. was pulled over in Jacksonville, FL, reportedly for driving without headlights. A viral video shows officers breaking his window and striking him. He says he suffered a concussion, 9+ stitches, and memory loss. pic.twitter.com/cGgYXouBeA

— Hues & Culture (@HuesAndCulture) July 21, 2025