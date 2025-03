Una historia que parece sacada de una película de suspenso ha conmocionado a la comunidad de Long Island, en Nueva York. Yolany Mejía Carranza, una mujer de 55 años, fue arrestada luego de ser acusada de operar una clínica dental ilegal desde su propia casa, haciéndose pasar por dentista sin contar con licencia ni formación profesional.

Según la policía del Condado de Suffolk, sus procedimientos habrían dejado a varios pacientes con lesiones graves, incluyendo un caso de parálisis facial parcial, según mencionó Telemundo.

Su detención se dio en su vivienda, ubicada en 1847 Heckscher Avenue en North Bay Shore, explicó el mismo medio.

BREAKING🚨: Yolany Y. Mejia Carranza is a 55-year-old resident of Huntington Station, Long Island has been arrested for allegedly operating an illegal dental practice out of her home in Bay Shore, New York.

She’s accused of targeting illegals immigrants who didn’t have… pic.twitter.com/DCgdmlKRdZ

— I Came, I Saw, They died 🇺🇸📢🇺🇸 (@4ortunefame) March 15, 2025