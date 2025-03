Con el afán con el que las personas viven actualmente su día a día, parar a tomarse un té o un café ya no es una tarea sencilla, sino que las personas pasan y lo compran para llevar o incluso prefieren pedirlo a domicilio.

Sin embargo, para que no se presenten problemas en el camino, es responsabilidad del local cerrar bien los envases y así se evita que la comida se revuelva o que los líquidos se rieguen por todo el vehículo.

No obstante, muchos trabajadores no hacen la tarea correctamente y ahí es que salen los problemas que pueden terminar incluso en temas judiciales.

Eso, de hecho, fue lo que le ocurrió a un hombre en Estados Unidos llamado Michael García, quien en 2020 pasó por un local de Starbucks para comprarse un té, pero como el vaso no tenía la tapa puesta correctamente, se le regó encima y sufrió duras quemaduras.

Este es el video de la situación:

California man wins #50 million in lawsuit over burns from Starbucks tea. Can I go to any drive thru, buy a hot beverage, drop it on my lap and get 50 million? pic.twitter.com/p2YM5ygZa5

— Bad Press (@bptnetwork) March 17, 2025