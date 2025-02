Starbucks reveló hace unos días que tendrá que despedir 1.100 empleados. Brian Niccol, director ejecutivo, explicó en Forbes que los trabajadores afectados será los corporativos y quienes no trabajan en las tiendas.

El recorte de personal masivamente se da en un difícil momento para la compañía. El medio The Wall Street Journal aseguró que Starbucks ha sufrido una dura caída en sus ventas, esto por cuenta de la competencia que ha incrementado en este sector.

Starbucks dejará de vender estos productos

La crisis no solo obligó a Starbucks a mover su estructura corporativa, sino que también tuvo que meterle mano a la carta. La compañía quiere que de ahora en adelante haya mayor agilidad a la hora de atender clientes.

(Vea también: A Nestlé, Starbucks y otras, tocó pagarles una millonada en Colombia por incumplimiento)

Por esto, habrá un recorte del 30 % en los productos que ofrece la marca. No obstante, parece que esto no afectará a las tiendas en Colombia, ya que algunos de los artículos que dejarán de vender no está disponibles en el país.

Los productos que saldrán de la carta, según CBS, son:

Honey Almondmilk Flat White.

Double Chocolaty Chip Creme Frappuccino.

Caramel Ribbon Crunch Creme Frappuccino.

Chocolate Cookie Crumble Creme Frappuccino.

Iced Matcha Lemonade.

Royal English Breakfast Latte.

Java Chip Frappuccino.

Chai Creme Frappuccino.

Por otra parte, todo indicaría que la situación en la franquicia en Colombia es diferente. Según La FM, el operador de la marca. Alsea, tenía planeado abrir 30 tiendas más.

