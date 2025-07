La situación para los migrantes en Estados Unidos no es nada sencilla, pues debido a las políticas del presidente Donald Trump, las autoridades han llegado a teatros, sitios de trabajo, playas y más buscando personas que no hayan solucionado su tema legal para deportarlos.

Por eso mismo es que cualquier tema que incluya a la policía puede ser gravísima para aquellos que no tengan papeles, ya que de inmediato se llama a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para entregárselos y que así sean devueltos a sus respectivos países.

Eso, de hecho, fue lo que le pasó a una colombiana identificada como Angie Vanesa Sandoval, quien se encontraba en un día de playa se le volvió una verdadera pesadilla.

Sandoval estaba en New Smyrna Beach, en Florida, hace unos días, pero aprovechando el día y buen clima decidió llevar a su perro sin saber que eso estaba prohibido en ese lugar. Debido a esto, llegaron unos agentes a detenerla de inmediato.

Tal como se aprecia en el video captado por la cámara de seguridad del policía, la mujer estaba acompañada por un hombre, pero eso no evitó que se la llevaran detenida por romper las reglas.

Ahora, eso no fue lo más grave de la situación, ya que después los agentes entraron a revisar la situación migratoria de la mujer y como no contaba con los papeles al día, contactaron al ICE para su deportación, cumpliendo con las políticas de Donald Trump.

Este fue el momento de la captura a la mujer colombiana:

