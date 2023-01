Un grupo de turistas se encontraba navegando el océano al sur de Los Ángeles, Estados Unidos, cuando se cruzaron con un rastro de sangre en el agua. Esto, según expertos, no suele ser una buena señal, pues a veces puede indicar la presencia de depredadormes. Sin embargo, al acercarse más, resultó que se trataba de una ballena gris que estaba dando a luz cerca de la costa de Dana Point.

(Le puede interesar: Imágenes que dejan las graves inundaciones en Estados Unidos; California, muy golpeado)

El cetáceo tenía entre 12 y 15 metros de largo, y fue avistado por el grupo mientras flotaba boca arriba. Fue por eso que los turistas pensaron en un principio que había sido herido por alguna orca o tiburón cuando, de manera inesperada, el animal recobró su posición regular y una pequeña cría, un ballenato, emergió y comenzó a nadar a su lado.

Blood in the water is not usually a good sign. It often means something predatory. Yesterday, though, it meant something wonderful. The birth of a gray #whale calf, right off our coast!

(📷: Stacie Fox 1.2.23)#babywhale #graywhale #wildlife #ecotourism #danapoint pic.twitter.com/dNrw1dZJcR

— CaptDavesWhaleWatching (@DolphinSafari) January 3, 2023