Según las autoridades estadounidenses, Parra y los demás congresistas, simpatizantes del régimen de Nicolás Maduro, intentaron bloquear a Juan Guaidó y su reelección como presidente del parlamento venezolano.

“Parra continúa obstruyendo los procedimientos de la Asamblea Nacional. Además, él y los otros delegados apoyaron un voto ilegítimo sin quórum, mientras que las fuerzas de seguridad, leales a Maduro, impidieron físicamente el ingreso de la mayoría de los senadores”, manifestó el Departamento del Tesoro de EE. UU. mediante un comunicado de prensa.

De igual manera, el secretario Steven T. Mnuchin señaló que a los siete funcionarios, incluido Luis Parra, se les puede eliminar las sanciones “si se ponen del lado del pueblo y respetan a Guaidó como su líder legítimo”.

Los otros seis disputados chavistas sancionados por la entidad estadounidense son: José Gregorio Noriega Figueroa; Franklyn Leonardo Duarte; José Dionisio Brito Rodriguez; Conrado Antonio Pérez Linares; Adolfo Ramón Superlano y Negal Manuel Morales Llovera.

Cabe recordar que el líder opositor Juan Guaidó fue ratificado el pasado 7 de enero como presidente encargado de Venezuela y que más de 50 países lo reconocen como el máximo mandatario del vecino país.

