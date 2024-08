La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, este viernes obtuvo la mayoría de los votos de los delegados necesarios para convertirse en la candidata del Partido Demócrata en las próximas elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

En las votaciones virtuales, tuvo a su favor 1,976 delegados, confirmándose como la nominada del Partido Demócrata.

Kamala Harris se convirtió en la candidata dos semanas después de que el presidente Joe Biden renunciara a su postulación en busca de la reelección. La designación de la vicepresidenta fue un hito para los Estados Unidos, por ser la primera mujer negra con raíces indígenas en ser nominada como candidata del país.

Al ser elegida, la ahora candidata agradeció al partido expresando en su cuenta de X que “Es un honor para mí ser la candidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos. Aceptaré oficialmente la nominación la próxima semana”.

I am honored to be the Democratic nominee for President of the United States. I will officially accept the nomination next week.

This campaign is about people coming together, fueled by love of country, to fight for the best of who we are.

Join us: https://t.co/abmve926Hz

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 2, 2024