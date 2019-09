green

La publicación en Twitter se da luego de que Trump finalmente pudo imponer sus políticas migratorias gracias a las recientes decisiones favorables de la Corte Suprema de Estados Unidos y a la mayor vigilancia de México en sus fronteras.

Esas sentencias del alto tribunal llegan en el mejor momento para el mandatario, que ha visto cómo sus iniciativas diplomáticas, ya sea con Afganistán o Corea del Norte, fracasan o se estancan, y busca un segundo mandato con unas perspectivas económicas menos positivas que en la primera parte de su presidencia.

Muchos opinan que si Trump quiere hacer de la inmigración un tema central de su campaña 2020, al igual que en 2016, necesita cambios tangibles. Es por ello que el trino en mención refuerza dicha postura. Este es el trino que sacó de casillas a más de un mexicano:

Trump dice que la construcción del muro va bien:

GREAT progress on the Border Wall! pic.twitter.com/TvOYxgsBSv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2019

Las respuestas no se hicieron esperar:

It’s informative to see your racism aimed at Spanish-speakers, cochino. “By race and ethnicity, more Asian immigrants (both documented and undocumented) have arrived in the U.S. than Latinx immigrants since 2010.” pic.twitter.com/ZleQVK1oRn — JRehling (@JRehling) September 18, 2019

El siguiente tuit lo tilda de racista:

For all the white reasons. — JRehling (@JRehling) September 19, 2019

Aquí, un usuario le refriega el hecho de haber alterado con marcador un mapa con la trayectoria del huracán Dorian. En el letrero de ‘Se busca’ juegan con la palabra ‘sharpie’ (marcador) y ‘Sharpo’, una combinación de ‘Chapo’ (Guzmán) y ‘sharpie’:

Más palo para indicar que Trump es un arrodillado ante Rusia:

No se salvó ni el exsecretario de prensa de la Casa Blanca Sean Spicer, que fue la sensación del ridículo en el programa ‘Bailando con las estrellas’: