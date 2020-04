green

Luego de un receso de dos semanas, se reanudaron actividades, principalmente en la construcción y la industria, pese a que sigue vigente el confinamiento de los 47 millones de españoles y el gobierno pide mantener las medidas de distanciamiento social.

Ante el temor de que repunten los contagios, el gobierno reparte desde este lunes 10 millones de mascarillas en el transporte público, un iniciativa que “ha ido muy bien”, según afirmó en la radio pública RNE el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

El reparto está “muy bien, porque algunas (personas) no van con mascarillas ni guantes. Les viene bien a algunas (personas) porque en las farmacias no venden, porque no hay, y algunas van sin protección y es un peligro para la demás gente”, estimó en la madrileña estación de Atocha Blanca Cisneros, empleada de una residencia de ancianos.

De todas maneras, en Atocha no se observaban muchos usuarios. El Metro de Madrid anunció que en la mañana del lunes se registró un 34 % más de viajeros que hace una semana, pero 86 % menos que el mismo lunes hace un año.

España alcanzó los 17.489 muertos y es el tercer país con más fallecidos por COVID-19 en el mundo por detrás de Estados Unidos e Italia.

El país observó además el menor número de contagios diarios desde el 20 de marzo, ubicándose su número global de casos confirmados en 169.496.

Las autoridades sanitarias señalan que el pico de la epidemia quedó atrás, luego de que se llegaron a registrar 950 muertes diarias el 2 de abril.

Pese a ello, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, advirtió el domingo que “todavía estamos lejos de esa victoria” frente al COVID-19, e indicó que probablemente el confinamiento de la población debe prolongarse más allá del 25 de abril, fecha oficial para su fin.