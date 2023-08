Para muchas personas el conseguir la visa de Estados Unidos es un proceso muy complicado, lo que muchos desconocen es que existe un tipo de visa que ahorra gran parte del trámite, además permite un ingreso más rápido al país americano.

Para optar por está visa es necesario verificar con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) pues da a conocer la visa no migrante tipo O-1, además de compartir los requisitos para obtener este tipo de visa.

Esta visa está destinada a todas las personas que tienen grandes habilidades para el desarrollo de las artes, la educación, la ciencia, los negocios o atletismo. Según el gobierno de Estados Unidos, a está visa también pueden aplicar personas que demuestren un récord en el área de cine o televisión.

Este tipo de visa permite a trabajar en el país por tiempo determinado, aunque no todos pueden calificar para una visa O-1. Los portadores de esta visa tienen una serie de beneficios que otras visas no, por lo complicado que es obtenerla.

La visa puede ser tramitada en un periodo de 2 a 3 meses, siendo un proceso más rápido que otros. Aunque el tiempo puede variar, dependiendo de lo ocupado que se encuentre el recinto a donde se envió la solicitud.

