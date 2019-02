Juan Guaidó sigue por estos días en Bogotá y habló con varios medios de comunicación sobre las decisiones que ha tomado desde que asumió la presidencia interina de su país y sobre los hechos más recientes que terminaron con el rechazo y la quema de varios camiones con ayuda humanitaria para los ciudadanos que más lo necesitan.

Sin embargo, pese a los muchos temas, una pregunta de Gurisatti le sacó una sonrisa al también presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que no ocultó su alegría al pensar en que la salida de Maduro se haga realidad pronto.

“El uso de la fuerza, por el momento, está descartado porque la comunidad internacional así lo ha querido, ¿cómo se imagina usted la salida de Nicolás Maduro?”, preguntó la directora de Noticias RCN.

Ante esto, Guaidó respondió: “Nicolás está de salida. Lo han visto en una entrevista bastante alejado de la realidad, desconocen la migración, no saben cuánto vale un kilo de queso en Venezuela. ¿Cómo me imagino yo la salida de Maduro? Buena pregunta, es más lo dijiste y me alegré”.

Seguido, dijo que la sola imaginación de eso ya es algo que ayuda y que los demócratas se alegran de esa opción.

“Vamos a lograr esa elección libre muy pronto, sé que va a ser difícil”, agregó Guaidó.

Esta es la parte de la entrevista que alegró al joven presidente interino: