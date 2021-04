Las autoridades llegaron el pasado martes hasta la casa de Encarnación, ubicada en en Pasadena Drive, luego de que la niña de 11, de la cual no revelaron su identidad, había sido declarada como desaparecida, publica el canal WFLA.

Ahora, el joven de 22 también enfrenta cargos por ocultar la ubicación de un menor, uso ilegal de un dispositivo de comunicación bidireccional, agresión lasciva, delitos que admitió cuando fue interrogado por oficiales de la policía del condado de Hillsborough, indica el mismo medio.

Chris Nocco, alguacil del condado de Pasco, agradeció a varios vecinos de la zona que ayudaron a encontrar a la menor, que se escapó de su colegio el lunes por la tarde para verse con 2 jóvenes. Uno de 17 años y Reginald Clark, de 19, que fueron acusados ​​de interferir en la custodia de la niña, detalla el canal estadounidense.

The 11-year-old victim believed the 22-year-old was her boyfriend after meeting him through social media.https://t.co/iFGmei7qke

