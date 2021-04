El segundo juicio por este caso que sacudió a la Iglesia Católica Argentina por los abusos sexuales contra niños que pertenecían al Instituto Próvolo de Mendoza y por el que 2 curas fueron condenados a 40 años de prisión en 2019 fue postergado el lunes por 15 días hábiles a pedido de la defensa de las acusadas, que alegó que una de ellas está aislada por COVID-19.

“Hace un año y medio que la defensa de las monjas viene con chicanas (artimañas). No tienen otro camino que dilatar el juicio porque no tienen nada a su favor. Si esta vez es un caso de covid, está bien, vamos a esperar a mayo, pero que no sea que después otra tenga covid y luego otra”, advirtió Ariel Lizarraga, padre de Daiana, la primera en denunciar los abusos en el centro mendocino.