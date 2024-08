El magnate británico de la tecnología Mike Lynch se encuentra entre los desaparecidos en el naufragio de un velero de lujo ocurrido este lunes de madrugada cerca de Palermo, en la isla italiana de Sicilia, con 22 personas a bordo.

“Esta mañana hacia las 05H00 (03H00 GMT), tras una violenta tormenta, un velero de 56 metros, bautizado ‘Bayesian’ y con bandera británica, se hundió frente a Porticello”, una ciudad costera situada 15 km al este de Palermo, indicaron los guardacostas italianos en un comunicado.

A bordo de la embarcación de lujo había 12 pasajeros y 10 miembros de la tripulación, en su mayoría británicos, según los medios italianos.

Part of the storm system around Italy last night filmed from Corsica. Not for commercial use #Bayesan #Sicily #Italy #MikeLynch pic.twitter.com/jqpyVoLTWr

En total, quince personas fueron rescatadas y en un primer momento se reportaron siete desaparecidos, entre ellos un miembro de la tripulación y seis pasajeros de nacionalidad británica, estadounidense y canadiense.

El cuerpo de uno de los desaparecidos se encontró en el pecio del velero, localizado a 50 metros de profundidad, y logró ser recuperado.

La hija del magnate, Hannah, también está desaparecida, pero su esposa Angela Bancares fue rescatada e ingresada en un hospital local con heridas leves, según un corresponsal de AFP.

Mike Lynch, de 59 años, es fundador de la firma de software Autonomy y su fortuna está valorada en 500 millones de libras (unos 650 millones de dólares) según la última “Rich List” del periódico dominical británico Sunday Times.

En los últimos años, el empresario fue noticia principalmente por un juicio en un caso de fraude vinculado a la venta de Autonomy al grupo estadounidense HP por 11.000 millones de dólares en 2011.

HP acusaba a la empresa de falsear sus cuentas y, en concreto, a Lynch de inflar artificialmente los ingresos, el crecimiento de los ingresos y los márgenes declarados por la firma.

En 2023, fue extraditado del Reino Unido a Estados Unidos para ser juzgado por este caso, pero fue absuelto en junio tras un juicio celebrado en San Francisco, California.

La mayoría de los sobrevivientes del naufragio son británicos, aunque también hay dos franco-británicos, un esrilanqués, un neozelandés y un irlandés, informaron los medios.

Charlotte, una pasajera británica de 35 años, contó que perdió a su hija de un año “durante dos segundos” en el agua antes de recuperarla.

El sol volvió a salir el lunes, lo que permitió que los servicios de rescate realizaran las búsquedas, en las que participan un helicóptero y buzos, con mar en calma.

El velero, según los medios, se hundió después de pasar por una tromba marina, un fenómeno que se observa cada vez más en Europa en los últimos años.

“Llegamos ahí los primeros para ayudar, pero no encontramos a nadie en el mar, solo encontramos almohadas y restos del bote, por lo que inmediatamente llamamos al puerto”, contó a AFP Fabio Cefalù, un pescador que vio que el fenómeno meteorológico se acercaba “hacia las 03H30”.

“El barco estaba todo iluminado. Hacia las 04H30, ya no lo estaba (…) Un día normal de vacaciones, pasado felizmente en el mar, se convirtió en una tragedia”, declaró un testigo, citado por Ansa.

El velero Bayesian fue construido en la región italiana de Toscana en 2008 y restaurado en 2020, según el portal TGCom 24.

Fotos publicadas en redes sociales muestran un lujoso yate con casco azul marino y una cubierta de madera clara anclado de noche frente a la costa.

Did enormous 246ft-high mast trigger superyacht disaster? Fears colossal aluminium rigging may have capsized Mike Lynch's vessel Bayesian and caused it to 'sink rapidly' when it snapped in tornado off Sicily https://t.co/d7d0iq7YQF pic.twitter.com/YyrF9sJHpS

— Mail+ (@DailyMailUK) August 19, 2024