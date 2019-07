El trágico hecho se presentó en el la ciudad de Aracaju, capital del estado de Sergipe, cuando estaban presentes el gobernador, Belivaldo Chagas, así como el ministro de Minas y Energía de Brasil, Bento Alburque, reporta RT.

En el video difundido en Twitter por Jailton Santana, de Radio Jornal, se ve cómo los invitados especiales se van saludando y acomodando en la tarima principal del Simposio de Oportunidades, en medio de los preparativos propios de ese tipo de eventos.

De repente, en la parte de atrás del recinto, retumba un disparo seco que provocó el sobresalto de los asistentes, lo mismo que gritos de sorpresa.

Lo curioso es que mientras en primer plano del audio alguien dice aterrado “Se mató”, las personas que estaban en la tarima principal no se inmutaron.

Fueron los asistentes y los periodistas que cubrían el certamen los que corrieron despavoridos

La confusión y el caos se apoderaron del lugar, no solo por el terrible hecho del suicidio, sino por el lugar que escogió Castiel Gitz para quitarse la vida.

Este es el video que registra el momento del suicidio:

O momento do suicídio no Simpósio do Gás em Sergipe, empresário dono Escurial tirou a própria vida em hotel na Orla de Aracaju

Sadir Gitz estava desesperado após fechamento da empresa por falência pic.twitter.com/mvhQ3ZECXP

— Jailton Santana (@JailtonSantana_) 4 de julio de 2019