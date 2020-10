Opera, con sede en Noruega, publicó la semana pasada una oferta de trabajo temporal para encontrar un ‘navegador personal’, cuya tarea será “navegar por los rincones más lejanos de la web” durante 2 semanas y hablar “de la diversión y de las cosas raras con las que se encuentre”.

Cualquier persona del mundo se puede postular y los requisitos para ser elegido son muy simples: saber lo que es un navegador, hablar mucho consigo mismo, tener un ordenador y una conexión a Internet estable, además de hablar inglés con fluidez y ser mayor de 18 años.

Además del sueldo, de nada más y nada menos que 36 millones de pesos por 15 días, Opera promete contribuir a la fama mundial del candidato seleccionado.

Para postularse a este trabajo, el candidato debe grabar un video entre 15 y 60 segundos en el que cuente el momento de navegación en Internet más relevante de su vida y luego publicarlo en Facebook, Instagram, TikTok o YouTube con la etiqueta #operapersonalbrowser, explica la empresa.

Después tendrá que enviar el enlace del video y sus redes sociales al correo personal-browser@opera.com antes del 13 de noviembre. Opera se comunicará con los solicitantes seleccionados y les brindará más detalles sobre el proyecto y sobre los siguientes pasos.

When you first hear that Opera is hiring people to surf the web for fun: #operapersonalbrowser pic.twitter.com/TELpHwNNGK

— opera (@opera) October 22, 2020