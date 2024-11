Y añadió: “¿Sabes que ahora el papel es más sofisticado que los ordenadores? Si es papel con marca de agua, no puedes… Es increíble lo que pasa con él. No hay nada que puedas hacer para engañar”.

Cuando se le preguntó sobre los temores de disturbios después de las elecciones y si llamaría a sus partidarios a evitar la violencia, criticó la pregunta.

“No tengo por qué decirles que no habrá violencia. Por supuesto que no habrá violencia. Mis partidarios no son gente violenta“, afirmó Trump.