El mandatario ordenó colocar las banderas a media asta y lamentó que la crisis siga en aumento, pese al optimismo por el avance de la vacunación en el país y el mundo.

“Yo sé lo que se siente”, afirmó Biden en referencia a las numerosas tragedias que ha superado en su vida, en un mensaje solemne en el que pidió a los estadounidenses que permanezcan vigilantes, que mantengan la distancia social, que usen mascarillas y que se vacunen. “Les pido a los estadounidenses que recuerden, que recuerden a los que perdimos y a quienes quedaron atrás“, afirmó.

Tras el breve discurso, Biden participó en una ceremonia en el jardín de la Casa Blanca, donde se instalaron velas para recordar a los fallecidos. Junto a su esposa, Jill, y de la vicepresidenta, Kamala Harris, que asistió con su marido, Doug Emhoff, se guardó un minuto de silencio antes de volver a entrar en la Casa Blanca.

To heal, we must remember. pic.twitter.com/LVfAnRpHlW

— President Biden (@POTUS) February 23, 2021