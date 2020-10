green

“Joe Biden dice que será el presidente de todos los estadounidenses, incluso aquellos que no lo apoyen”, comienza diciendo The New York Times en su editorial de este miércoles, un rasgo de Biden que contribuye a la unidad que necesita el país luego de 4 años de gobierno de Donald Trump, que ha favorecido grupos de racismo y de división.

Respecto de lo dicho por Biden de querer “gobernar para todos”, el medio señala que más allá de ser una frase trillada y de cajón, en este caso adquiere especial relevancia y podría marcar la diferencia en cómo perciben los electores a Biden, además porque a Trump no se le ocurriría decir eso.

A lo de gobernar para todos, Biden le apuesta a “restaurar el alma de Estados Unidos”, lo que según el ‘Times’ recuerda la situación de un país “más débil, más iracundo, menos esperanzado y más dividido” que hace 4 años.

Dice el medio que lo que ofrece Biden, más que política o ideología, es estabilidad, experiencia, compasión y decencia, características ausentes en el gobierno de Donald Trump.

Otra de las promesas de Biden y que tiene el perfil para lograrlo, es restablecer la confianza de los ciudadanos en las “instituciones democráticas”.

En momentos de pandemia, y teniendo en cuenta la actitud displicente de Donald Trump frente al coronavirus, que él mismo contrajo y que podría haber aprovechado para ganar votantes si se mostraba más cercano a la gente que lo ha padecido, le sirve a Joe Biden para fortalecer el débil sistema de salud estadounidense.

La propuesta de Biden en este sentido es implementar un sistema sanitario “universal”, que cubra a más ciudadanos mediante la ampliación de los rangos de edades que hoy en día cubre, y hacer que el precio de los medicamentos de venta bajo fórmula médica se reduzca, señala el rotativo neoyorquino.

Finalmente, las estrategias de Biden destacadas por el diario apuntan a manejar mejor la pandemia por coronavirus (en EE. UU. deja 7,5 millones de infectados 210.000 muertos, según la Universidad Johns Hopkins), recuperar la economía y combatir el racismo, tres aspectos importantes que Trump se ha negado a acometer.

Hay que recordar que este 7 de octubre se realizará el primer debate vicepresidencial, entre Mike Pence y Kamal Harris, fórmula de gobierno del candidato demócrata.