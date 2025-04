En medio de una política comercial cada vez más agresiva, Donald Trump sorprendió a muchos al anunciar que no impondrá aranceles a las importaciones provenientes de Rusia, Cuba y Corea del Norte.

Esta decisión causa diversas especulaciones sobre los motivos detrás de la misma, especialmente cuando se considera la postura dura del presidente estadounidense hacia estos países en otros aspectos de su política exterior.

Guerra Comercial de Trump

En su mandato, Trump adoptó una postura firme en cuanto a la política comercial internacional, implementando aranceles sobre productos importados de varios países con el objetivo de proteger a la industria estadounidense.

Su enfoque es particularmente agresivo contra China, la Unión Europea y otras naciones, argumentando que los aranceles ayudarían a reducir el déficit comercial y a revitalizar la producción nacional, según recogió el Tiempo.

Sin embargo, la decisión de excluir a Rusia, Cuba y Corea del Norte de estos aranceles no sigue la lógica de su política tradicional, lo que ha llevado a expertos a preguntarse sobre las razones subyacentes de esta medida.

Por qué Donald Trump excluyó a Rusia, Cuba y Corea de Norte de aranceles

Aunque Rusia ha sido un objetivo frecuente de sanciones por parte de Estados Unidos debido a su agresiva política exterior y sus intervenciones en conflictos internacionales, la relación económica entre ambos países no es tan significativa en términos de comercio bilateral. Rusia, a pesar de ser una potencia en recursos naturales como el gas y el petróleo, no es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos.

Por lo tanto, la imposición de aranceles podría haber tenido un impacto limitado en la economía estadounidense, pero habría escalado aún más las tensiones geopolíticas, de acuerdo con el The New York Times.

El enfoque de Trump hacia Rusia también estuvo influenciado por su deseo de evitar confrontaciones mayores con el Kremlin, especialmente durante la presidencia de Vladimir Putin. Es posible que la decisión de no aplicar aranceles a las importaciones rusas haya sido parte de una estrategia para mantener abiertas las líneas de comunicación y evitar un deterioro aún mayor de las relaciones internacionales.

Para el caso de Cuba. a pesar de las estrictas sanciones impuestas por Estados Unidos durante décadas, hubo un cambio significativo en la política hacia la isla durante la administración de Barack Obama, que permitió una serie de aperturas diplomáticas.

Sin embargo, durante la presidencia de Trump, las relaciones se tensaron nuevamente, y el gobierno de Estados Unidos volvió a aplicar sanciones más severas.

No obstante, la decisión de excluir a Cuba de los aranceles podría estar relacionada con un deseo de suavizar las tensiones en la región. Cuba no es un socio comercial relevante para Estados Unidos en términos de importaciones y exportaciones, pero imponer aranceles adicionales podría haber afectado negativamente a los ciudadanos cubanos, quienes ya enfrentan grandes dificultades económicas.

En cuanto a Corea del Norte, el enfoque de Trump fue marcado por su política de “diplomacia del choque”, en la que mantuvo una relación ambigua pero estratégica con el líder norcoreano, Kim Jong-un. A pesar de las duras sanciones internacionales impuestas a Corea del Norte debido a su programa nuclear, Trump optó por un acercamiento diplomático que incluyó una serie de cumbres y reuniones con el dictador norcoreano.

Eximir a Corea del Norte de los aranceles podría haber sido una táctica para facilitar el diálogo y evitar un aumento de las tensiones comerciales que podrían perjudicar los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos en la región. Al no aumentar las sanciones económicas, Trump podría haber buscado mantener abiertas las vías de comunicación para avanzar en las negociaciones sobre el desarme nuclear.

Impacto Económico de aranceles de Donald Trump

Aunque esta determinación puede parecer una medida puntual y específica, tiene implicaciones más amplias para la política comercial global. Al no imponer nuevos aranceles, Estados Unidos no solo evita posibles represalias económicas de estos países, sino que también envía una señal de que las relaciones económicas no siempre deben ser determinadas exclusivamente por la confrontación directa.

Además, la exclusión de estos países podría tener un impacto en la industria estadounidense, particularmente en sectores como la tecnología y la energía, que están relacionados con mercados internacionales más amplios. En lugar de adoptar una postura proteccionista total, la administración Trump parece haber evaluado las relaciones comerciales con Rusia, Cuba y Corea del Norte de manera más matizada, considerando factores políticos y geopolíticos.

