El jurado, reunido en Nueva York, estuvo durante más de dos días preparando los argumentos por los cuales considera la condena en contra de Trump.

De acuerdo con reportes de CNN, la reacción de Trump al escuchar el veredicto fue la de mantenerse serio, hablar con su abogado y luego cruzar los brazos.

Esto dijo la mencionada cadena norteamericana:

Donald Trump is now a convicted felon. He frowned as 34 guilty counts were read out. He will be sentenced on July 11. https://t.co/DIBNs7hJR2

— CNN (@CNN) May 30, 2024