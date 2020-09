A menos de 40 días para las elecciones en Estados Unidos, Donald Trump recorre el país de arriba abajo con la esperanza de descontar la ventaja que le lleva su rival Joe Biden en las encuestas.

El programa de este viernes es intenso: empezó con una mesa redonda con el grupo ‘Latinos por Trump’ en Doral (Florida), luego hará un discurso sobre la situación económica de los afroestadounidenses en Atlanta (Georgia), después integrará una reunión de recaudación de fondos en el Hotel Trump (en la capital, Washington DC) y finalizará con un mitin de campaña en Newport News (Virginia).

El objetivo del mandatario republicano es cubrir todos los frentes, como lo hizo con éxito en 2016, pero también marcar el contraste con su oponente demócrata que ha apostado por un ritmo mucho menos frenético.

Precisamente fue en la mesa redonda con los latinos que Trump nombró a Santos y a Petro, para criticar a su contrincante.

“Biden se rindió ante el narcoterrorismo en Colombia”, según se puede escuchar en video compartidos en redes sociales.

President @realDonaldTrump: Obama and Biden "surrendered to the narco-terrorists in Colombia"

September 25, 2020