Por: RFI

RFI (Radio France Internationale) - radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más*, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus progra... Visitar sitio

Donald Trump, que está siendo procesado por sus intentos de anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, ha apelado a la Corte Suprema de Estados Unidos para averiguar si tiene inmunidad total. En su decisión, el máximo tribunal considera que todo presidente estadounidense “tiene derecho al menos a una presunción de inmunidad por sus actos oficiales”. Pero fue una victoria parcial para el expresidente, ya que dictaminó que “el presidente no tiene inmunidad por sus actos no oficiales” y devolvió el caso al tribunal de primera instancia para determinar qué actos son inmunes.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó “una gran victoria para la Constitución y para la democracia estadounidense” tras el anuncio del máximo tribunal. Gracias a una mayoría conservadora de seis magistrados, tres de los cuales fueron nombrados por él, la Corte Suprema consideró que “el presidente no goza de inmunidad por sus actos no oficiales” pero que “tiene derecho al menos a una presunción de inmunidad por sus actos oficiales”.

Un “precedente peligroso”

Según la Corte, Donald Trump goza incluso de inmunidad absoluta para todo lo relacionado con las relaciones con el Departamento de Justicia: es decir, el presidente puede pedir enjuiciar a quien quiera, aunque no tenga pruebas y haga lo que quiera siempre que permanezca dentro del ámbito de sus funciones.

Los otros tres jueces progresistas no están de acuerdo con esta decisión, que dicen que pone en peligro la democracia estadounidense. Los seis conservadores, sin embargo, dicen que su decisión no coloca al presidente por encima de la ley, ya que no tiene inmunidad penal por sus actos no oficiales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que la decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad penal de Trump sentó un “precedente peligroso porque el poder del presidente ya no estará limitado por la ley”.

El tribunal se pronunció sobre cuatro categorías de conducta en la acusación de Donald Trump: sus discusiones con el Departamento de Justicia después de las elecciones de 2020, su supuesta presión sobre el entonces vicepresidente Mike Pence para bloquear la certificación de la victoria de Joe Biden, su presunto papel en la construcción de falsos partidarios pro-Trump y su comportamiento relacionado con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

No habrá decisión antes de las elecciones

El tribunal superior, por su parte, remitió las otras tres categorías al tribunal de primera instancia para determinar qué actos son potencialmente inmunes a la persecución penal. Corresponderá a la acusación demostrar que no lo son cuando se hayan llevado a cabo en el ejercicio de sus funciones. La Corte del distrito de Columbia, al que pertenece la capital, Washington, tendrá que decidir en un caso que ya ha perdido una parte importante de los cargos.

La sentencia llevará tiempo y las decisiones serán apelables. Todo esto significa que ya no hay ninguna posibilidad de que este caso sea juzgado antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Al decidir el 28 de febrero retomar este tema, y luego fijar los debates casi tres meses después, el máximo tribunal de Estados Unidos ya había aplazado considerablemente el juicio federal contra el expresidente republicano por intentar anular ilegalmente los resultados de las elecciones de 2020 ganadas por Joe Biden.

El terreno judicial ahora parece estar en gran medida despejado para la campaña de Donald Trump. Los otros dos juicios penales en su contra, el caso de los documentos secretos en Florida y el intento de anular las elecciones en Georgia, están en el limbo.

Esto complica la tarea del fiscal Jack Smith, que ha acusado al expresidente por sus intentos de anular el resultado de las elecciones de 2020. Como resultado de sus decisiones, la Corte Suprema vuelve a posponer la fecha de un posible juicio y “juega a favor del bando de Donald Trump”, dice Anne Deysine, experta legal y especialista en Estados Unidos. Ya se ha negado a pronunciarse sobre la cuestión de la inmunidad con carácter urgente.

Trump podría ordenar que se cierre el caso si es elegido

Si es elegido, Donald Trump podría ordenar al Departamento de Justicia que detenga los procedimientos federales en su contra.

El candidato republicano “cree que está por encima de la ley”, reaccionó el equipo de campaña de Joe Biden, que estima que la decisión “no cambia los hechos (…): Donald Trump se quebró tras perder las elecciones de 2020 y animó a una multitud a revertir los resultados de unas elecciones”, según palabras de un asesor de campaña electoral.

La magistrada Sonia Sotomayor, en su opinión de desacuerdo a la que se sumaron sus dos colegas progresistas, criticó a la mayoría de la Corte, en su “obsesión” con que un presidente pueda actuar sin miedo, por “ignorar la necesidad equivalente de moderación”. Más allá del caso de Donald Trump, esta decisión ha “alterado irrevocablemente la relación entre el presidente y las personas a las que sirve”, escribe, transformándolo en “un rey por encima de la ley en cada uso de su poder oficial”.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.