Las marchas tuvieron el apoyo de hinchadas de más de 40 clubes de fútbol y las centrales obreras el país, que llegaron frente al congreso para reclamar por la actualización de las pensiones, la restitución de la cobertura de medicamentos y la continuidad de la moratoria previsional, que finaliza a finales de marzo.

Las masivas movilizaciones, que estuvieron enmarcadas en el lema “Todos seremos jubilados”, empezaron a tornarse violentas sobre las 5:00 de la tarde, hora de Buenos Aires, cuando los hinchas empezaron a enfrentarse a las autoridades.

Las imágenes difundidas en redes sociales dan cuenta de las refriegas protagonizadas por personas con camisetas o banderas con los colores de su club, con los dispositivos de de seguridad policial en las inmediaciones del congreso, que se encontraba en sesión.

La policía liberó la calle usando bombas de estruendo, un carro hidrante y gas pimienta, dejando al menos dos personas detenidas, según informó AFP.

Estas fueron las imágenes que dejó el enfrentamiento de esta tarde, en las calles de Buenos Aires:

❗️HUGE protests happening right now in Argentina

SWAT-style riot cops blast rubber bullets into protesters

Crowds in Buenos Aires want higher pensions and END to Prez Milei’s austerity measures pic.twitter.com/11nv61GUR4

— RT (@RT_com) March 12, 2025