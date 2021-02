green

El también diputado venezolano asegura que se trata de una “prueba irrefutable de la protección y alianza de Nicolás Maduro con grupos terroristas como las Farc”.

Según él, lo que muestran las imágenes es a un guerrillero de las disidencias dialogando con funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y que los militares no hacen nada.

Esto, pese a que el hombre, que está armado con un fusil y vestido con pantalón camuflado y camisa blanca, los reta a capturarlo o dispararle porque no dejará su arma y tiene la intención de abandonar el lugar si eso no ocurre:

“Si no me matan en el primer tiro pues, hermano, uno trata de defenderse; pero van a matar un revolucionario. Primero me llevan muerto […]. Yo me voy, si no quieren disparen o hagan lo que quieran. Mátenme, ustedes quedan contentos y dicen: ‘Matamos un guerrillero de las Farc-Ep’“.

Según Guanipa, los uniformados “lo dejan ir cumpliendo órdenes del régimen”, y en la grabación el guerrillero hace una referencia a eso:

“¿Quién manda acá? El Gobierno. El día que a usted le digan, en una circular, o Maduro que habla todos los días: ‘La guerrilla que se vaya de Venezuela’… nos vamos. Que hay unos estados que no comparten, pues eso es como tener 10 hijos y que 2 se salgan de las manos”.

El video fue grabado por uno de los uniformados, que captó claramente que los militares superaban en número al presunto guerrillero colombiano, pues en el lugar había por lo menos 6 funcionarios del Ejército, la Armada y la GNB de Venezuela.

Las imágenes, según Blu Radio, fueron grabadas “en el estado Apure en fecha reciente” y las fuentes de la emisora confirmaron su veracidad.

Video de guerrillero de disidencias de Farc libre en Venezuela