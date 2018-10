La organización internacional de policía (Interpol) anunció que ha recibido la renuncia “con efecto inmediato” de su presidente.

En su lugar asume de forma interina la presidencia de la organización el coreano Kim Jong Yang, hasta ahora vicepresidente senior en el Comité Ejecutivo de Interpol.

Statement by the INTERPOL General Secretariat on the resignation of

Meng Hongwei. pic.twitter.com/c2daKd9N39

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 7 de octubre de 2018