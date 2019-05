View this post on Instagram

Estamos a resguardo en Colombia para no permitir otro show del régimen contra la AN Nos resguardamos en Colombia, país hermano, ante la persecución que el régimen hace contra sus diputados, ante esta ignominia que se resume en desconocimiento de la ley y la Constitución. El régimen tiene hambre vieja contra Luis Florido y la AN. En mi caso me han hecho 6 juicios por traición a la patria, mataron uno de mis escoltas, me amenazaron de muerte en par de oportunidades, anularon mi pasaporte y me prohibieron salir del país y ahora esto, violan mi inmunidad y me amenazan con sus paramilitares. Son tiempos de oscuridad que pronto serán suplantados por la luz. El cambio viene pronto, precedido de las fuerzas de la libertad que como ciudadanos encabezamos, con el acompañamiento decidido y firme de la comunidad internacional. La libertad está por llegar, depende de nosotros. En estas horas aciagas de la patria no dejemos solos a nuestro presidente @jguaido. Atendamos a sus llamados en forma disciplinada, no desmayemos, apoyémoslo. La fiera está herida, desangrándose y nosotros lo sabemos, por eso arremeten y persiguen de esta forma. Producto de la experiencia internacional que acumulé, me pongo a disposición del presidente Guaidó para apoyar internacionalmente en todo lo que sea necesario y pronto, muy pronto regresaré a mi amada patria, a mi amada Venezuela. La libertad está cerca! 10 de Mayo 2019