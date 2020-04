green

Hace 12 días, el premier británico fue diagnosticado con COVID-19 y el domingo fue ingresado al hospital para unos presuntos chequeos y exámenes de rutina que nadie creyó, pues hospitalizarlo en medio de una crisis por ausencia de camas significa que el estado de salud del gobernante se había deteriorado.

Por un deterioro en su estado de salud, el lunes en la noche Johnson fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos del hospital St. Thomas de Londres, cerca de la Abadía de Westminster.

Este martes, los periódicos locales exhiben titulares poco esperanzadores, como el de la versión impresa del Mirror: ‘Un Boris enfermo lucha por su vida’ y en su versión digital destaca que su salud no mejoró durante la madrugada del lunes, pues sigue en la UCI y con oxígeno, aunque no tiene neumonía.

Por su parte, la versión online del diario sensacionalista The Sun dice: ‘La batalla de Boris: Primer ministro no está de buen ánimo y aún no necesita respirador en cuidados intensivos’.

Diarios más tradicionales, como The Guardian, titulan: ‘Boris Johnson, en cuidados intensivos mientras Japón declara estado de emergencia’ y destaca las palabras del ministro de estado Michael Gove, sobre que el premier se encuentra “bajo estrecha vigilancia”.

The Telegraph, por su parte, muestra este titular que destaca el hecho de que no necesite ayuda mecánica para respirar: ‘Administran oxígeno al primer ministro en la UCI, pero no necesita ventilador’ y cita a los voceros del gobierno en cuanto a que Boris Johnson no ha requerido ningún tipo de “tratamiento invasivo”.

En otras latitudes, como en Rusia, hay un poco más de optimismo. El presidente ruso, Vladimir Putin, deseó el martes una “rápida recuperación” al primer ministro británico. A la vez que destacó su energía, optimismo y buen sentido del humor.

“Quisiera expresarle mi sincero apoyo en este momento difícil para usted”, añadió Putin en un telegrama enviado desde el Kremlin.

El conservador, de 55 años, es el único jefe de estado o de gobierno de una gran potencia que ha contraído la enfermedad, que ha causado más de 75.000 muertes en el mundo.