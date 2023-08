Ya pasaron casi 10 días desde que las autoridades de Tailandia encontraron el cuerpo del médico colombiano Edwin Arrieta, quien fue asesinado por Daniel Sancho, hijo del actor español Rodolfo Sancho.

Mientras que Sancho sigue esperando cuál va a ser la condena por parte de las autoridades del país asiático, cada vez salen más detalles de ese atroz crimen que se cometió en una villa aislada de la isla de Koh Phangan en Tailandia, una de las mejores zonas de ese lugar.

De hecho, el canal español Antena 3 compartió imágenes de cómo era el cuarto en el que estos dos hombres compartieron por apenas unas horas antes de que sucediera el lamentable hecho.

Tal como se muestra en el video, hasta hace apenas unas horas la Policía quitó las cintas de seguridad que les impedía el paso a las personas, ya que aún se utilizaba como materia de investigación para esclarecer bien los hechos.

El lugar cuenta con 200 metros cuadrados de jardín por 100 metros del apartamento, lo cual lo hacía muy natural y cómodo para pasar unas vacaciones. De hecho, Sancho lo había alquilado por 3 días precisamente para descansar y encontrarse allí con Arrieta.

Lo primero que se ve al entrar es una piscina pequeña con vista al jardín a la que le da el sol todo el día. Luego, al subir las escaleras, hay una sala con televisor y un sofá, justamente donde estaba Sancho cuando le tomaron una de las primeras fotografías como detenido.

Al lado izquierdo, aparece la cocina y la nevera en la que presuntamente Sancho habría guardado los restos de Arrieta. A hoy, según muestra el video, aún están los platos sucios que utilizaron los hombres antes del suceso.

En cuanto al cuarto, es totalmente blanco y cuenta con una cama matrimonial. Por otro lado, a comparación del resto del lugar, el baño si es muy pequeño y allí es donde habría ocurrido la muerte del colombiano. Según las investigaciones de la Policía de Tailandia, Sancho lo habría limpiado por completo antes de que llegaran las autoridades.

En cuanto al precio, Sancho habría pagado un total de 480 euros en total, lo que corresponde a 160 euros la noche o 690.000 pesos diarios.

La dueña del lugar, Rekha Raj Singh, aseguró para el medio español que ahora todo le impresiona, por lo que verá muy difícil volver a arrendarlo.

“La primera vez que conocí a Sancho se veía como una buena persona y que no nos iba a traer muchos problemas”, comenzó explicando la mujer.

Sobre cómo estaba cuando abandonó el cuarto, agregó: “No estaba nervioso ni nada por el estilo. Me pareció como una persona normal. La verdad yo no entré al apartamento en ese entonces, sino apenas cuando la Policía completó sus labores, unos cinco días después del hecho, pero la verdad no había visto nada extraño”.