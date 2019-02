En diálogo con Noticias Caracol, la madre dijo que su hijo fue detenido por la Guardia Nacional por el simple hecho de salir a protestar en contra de Maduro, situación en la que están más de 700 personas en este momento.

“Sin preguntarle nada lo golpearon, lo maltrataron, me le dieron cachetada, se lo llevaron a juro en la patrulla… Mi hijo es gay, a él lo tienen aparte porque puede pasar algo peor”, expresó a ese medio Lisbeth Fuenmayor.

“Por favor, yo pido justicia para toda estas personas”, dijo a varios medios, entre ellos Caracol Noticias, en medio de lágrimas.

Otro caso similar es el de Yonarkis Velásquez, el cual está a cargo de sus 4 hijos debido a que arrestaron a su esposa en las marchas del pasado 22 de enero, indica el noticiero.

El hombre acusa a la Guarda Nacional de pegarle en las piernas a su pareja y de tenerla en una celda con hombres.

“No hay baño, ella tiene que orinar parada porque me dice que no se va a sentar ahí porque orinan los guardias, orinan los presos. Dice que hay guardias que son muy abusadores”, afirmó Velásquez a Noticias Caracol.

De acuerdo con este medio, desde el 21 de enero un total de 1.069 venezolanos han sido arrestadas por protestar en contra del dictador Nicolás Maduro, de los cuales 132 son mujeres y 137 menores de edad. De esa cantidad de encarcelados, todavía se mantienen prisioneros 723 personas.