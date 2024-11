Se cumple exactamente una semana desde que la Dana golpeó a España. Dicho fenómeno natural arrasó con algunas zonas de Valencia, inundó Tarragona y también provocó varias emergencias en Barcelona.

(Vea también: Colombiano vive drama por la Dana en España; jefe lo obligó a trabajar y caminar por horas)

A pesar de que pasan los días, se siguen conociendo historias impactantes, en las que queda en evidencia que los milagros existen.

A través de redes sociales se difunden diversas historias sobre la tragedia y en este caso, a través de Tiktok una mujer publicó el drama que vivió en una peluquería el día de la emergencia. La angustiosa grabación muestra cómo se veía el avance del agua por la calle, pues el local tenía puertas de vidrio.

El agua casi alcanza el metro de altura y tanto encargados del local como otras clientas intentaban evitar que entrara. De un momento a otro y con gritos de fondo, la puerta se estalló y esto permitió que las mujeres empezaran a salir del lugar, pues la misma avalancha estaba bloqueando el paso.

Según mencionó la usuaria, el agua alcanzó a cubrirlas al pecho y lo único que pudo sacar del lugar fue su teléfono. Expuso que esta era una situación que estaban viviendo muchas personas y que era necesario hacerla visible.

“Este vídeo lo grabó una clienta por lo que tengo entendido para el seguro de mi jefa. Yo lo único que salvé fue mi móvil y si no lo solté con el agua por el pecho y no pienso soltarlo ahora, quiero darle visibilidad a lo que vivimos mucha gente y por desgracia muchas personas no lo han podido contar. Esto no es una docuserie de Netflix, esto es lo que vivimos y no hay más”, dijo la usuaria de Tiktok.