Julio de este año ha sido el mes más caliente del que se tenga registro en la tierra, según la Nasa. Decenas de países de África, Europa y América marcaron récords diarios de temperaturas que llegaron a sobrepasar los 40 grados centígrados. Centenares de personas —no hay todavía una cifra oficial— murieron debido a las altísimas temperaturas.

El calor es la principal causa de muerte relacionada con el clima en Estados Unidos, por esto el New York Times, con el fin de ayudar a prevenir estas muertes, publicó una guía en la que explica qué es lo que sucede en el organismo cuando está expuesto a temperaturas tan extremas.

Le puede interesar: La ola de calor mermaría la generación de riqueza en el mundo

Lo primero que explica el reportaje es lo que hace el organismo para manejar el calor: cuando el cuerpo comienza a calentarse, ya sea por algún esfuerzo o por la temperatura, el organismo empieza a llevar la sangre más caliente lejos de los órganos internos y a acercar la más fría. El cuerpo tiene dos técnicas principales para hacer esto:

(Vea también: Se viene fuerte ola de calor en Medellín y revelan los barrios que se verán afectados)

La primera es la distribución de la sangre que se hace desde el centro del cuerpo hacia la periferia para liberar calor a través de la piel. Los vasos capilares en la superficie de la piel se llenan de sangre, y por esto es que nos ponemos rojos cuando tenemos calor.

La segunda es el sudor. Cuando el sudor se evapora, la piel se enfría y la temperatura de la sangre que está debajo de la piel se enfría. Esa sangre luego viaja de regreso a sus órganos internos para enfriarlos. Esas son las técnicas que usa el cuerpo para regular su temperatura, aún cuando no está expuesto a temperaturas extremas.

Para saber más: Olas de calor y su ardiente pronóstico para Latinoamérica

Sin embargo, cuando la temperatura del aire es más caliente que la de la piel, que suele estar por debajo de los 30 grados centígrados, el cuerpo está expuesto a más calor del que puede liberar por medio de la circulación de la sangre o del sudor.

Dice el reportaje de The New York Times que en climas secos la evaporación del sudor puede seguir siendo efectiva para enfriar el cuerpo incluso en altas temperaturas, como en ciudades costeñas, pero que esa efectividad puede disminuir en condiciones húmedas, donde el sudor no se evapora.

(Lea también: Dos estudiantes nariñenses conocerán la Nasa; se las llevarán gracias a sus proyectos)

Para poder regular la temperatura en calores internos, el organismo debe aumentar la frecuencia de circulación de sangre hacia la periferia, lo que hace aumentar la frecuencia cardiaca y disminuir la presión arterial. Por esa baja presión arterial es que las personas suelen desmayarse a causa del calor. Asimismo, la deshidratación generada por la sudoración excesiva hace que el volumen de sangre disminuya, lo que hace a su vez que la presión arterial se haga todavía menor.

Dice el diario más leído de Estados Unidos que la oleada de calor puede volverse peligroso a partir de temperaturas como 27 grados centígrados para adultos mayores y personas con condiciones preexistentes que afectan la circulación o la sudoración, como la diabetes. Las personas con problemas cardiovasculares corren un riesgo especial debido a la tensión del corazón.

En cambio, para personas jóvenes y saludables, es posible que el organismo pueda regular rápidamente la exposición temporal a altas temperaturas sin mayor problema. Sin embargo, en condiciones extremas —por encima de 40 grados y 50 % de humedad— pueden ocurrir serios problemas de salud.

De acuerdo con el reportaje de la periodista Dana Smith, el agotamiento por calor se presenta cuando el cuerpo, además de estar deshidratado, tiene una temperatura interna alta, generalmente entre 38 y 40 grados.

En ese punto es que comienza la fatiga y el dolor muscular. El New York Times dice que se cree que esto es una señal protectora del cerebro para que las personas dejen de esforzarse y de aumentar su temperatura. Otros síntomas pueden ser náuseas, dolor de cabeza o taquicardia.

“El golpe de calor ocurre cuando el cuerpo alcanza una temperatura interna de 40 grados o más. En este punto, la presión arterial a menudo ha bajado demasiado durante demasiado tiempo, lo que hace que los órganos internos se vean privados de sangre y, por lo tanto, de oxígeno. La temperatura alta en sí misma también puede causar la muerte celular, lo que lleva a una falla orgánica”, dice el reportaje.

Este calor extremo afecta órganos vitales como los riñones, el corazón, el intestino y el cerebro. Para evitar que el cuerpo siga perdiendo líquidos, deja de circular menos sangre a los riñones para detener la orina. Esto daña las células de los riñones y puede causar insuficiencia renal.

Por su parte, el corazón debe trabajar a tope para poner a circular la sangre y él mismo puede quedarse sin oxígeno, lo que puede llegar a causar la muerte, especialmente en las personas con preexistencias cardiacas.

Cuando las paredes celulares del intestino se calientan demasiado pueden romperse. De esa manera, las bacterias pueden filtrarse al torrente sanguíneo.

Dice el diario norteamericano que el síntoma definitivo de que alguien está siendo víctima de un golpe de calor es la confusión y el delirio a medida que el cerebro se va recalentando.

“El hipotálamo, que actúa como el termómetro interno del cerebro, puede incluso comenzar a funcionar mal y dejar de enviar la señal de que el cuerpo necesita enfriarse. Como resultado, las personas con un golpe de calor pueden dejar de sudar mientras sus órganos se queman por dentro”, explican.

El tiempo que una persona puede estar expuesta a altas temperaturas y presentar síntomas, daños en los órganos vitales, que en caso de fallar y necesitar un trasplante, existe una ‘app’ en Colombia en el que se puede encontrar a su donador que más compagine, o hasta morir es diferente para cada persona. Lo importante es que apenas alguien empiece a sufrir los síntomas, tome medidas lo más rápido posible, para mitigar los riesgos. El periódico recomienda sumergir a la persona en un baño de hielo o de agua muy fría, y en caso de que eso no sea posible, envolver a la víctima en paños fríos y húmedos.