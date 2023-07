De acuerdo con World Economy Forum, existen ciudades que trabajan por brindarles la mejor experiencia a los usuarios que hacen uso de un medio de transporte, ya sean turistas o residentes.

Por eso, muchas administraciones locales son pioneras en innovación tecnológica o creatividad para hacer que transportarse hacia diferentes destinos sea cada vez sea más fácil, asequible y beneficioso para el medio ambiente.

5. Helsinki: les ofrece a las personas por solo 3 euros (14.000 pesos colombianos, aproximadamente) el billete para viajar en autobús, tranvía, metro, tren de cercanías o transbordador. No hay que pagar valores adicionales.

4. Singapur: es pionero en incorporar un sistema ferroviario automatizado en el mundo.

3. Estocolmo: los trenes y autobuses utilizan energía 100 % renovable desde 2017.

2. Suiza: tiene un sistema de transporte multimodal, es decir que emplea más de un tipo de vehículo para movilizarse desde el lugar de origen hasta el destino, pero con un solo pasaje. Además, World Economy Forum asegura que es eficiente y de fácil acceso.

1. Hong Kong: cuenta con numerosas zonas libres de coches y su ferrocarril de transporte masivo da servicio a 166 estaciones con muy pocas interrupciones.

Hay otras ciudades que buscan innovación en medios de transporte y la principal idea es ir de la mano con el medio ambiente.

