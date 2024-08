Esta nación, que ha sido reconocido como un de los más pacíficos del mundo, está ubicado en la parte oriental del Himalaya, rodeado por India al este y oeste y China al norte, en el sur de Asia, como se aprecia en este mapa:

Bután ha logrado mantener sus tradiciones y cultura casi intactas, en parte gracias a su enfoque particular hacia el desarrollo, conocido como la Felicidad Nacional Bruta, que prioriza el bienestar sobre el crecimiento económico.

Uno de los aspectos más llamativos es que es el único país del mundo que no tiene semáforos en sus calles . Timbu, la capital y ciudad más grande, es una de las pocas capitales del mundo donde el tráfico es regulado manualmente por policías en cabinas, una escena que contrasta fuertemente con la modernidad de otras ciudade.

Este detalle peculiar es solo una muestra del carácter único de este país, para el que es más importante preservar la naturaleza y la cultura, que la tecnología.

Cómo llegar a Bután desde Colombia y si pide visa

El trayecto no es fácil, pues no hay vuelos directos entre los dos países, por lo que toca hacer varias escalas. Una de las opciones es volar desde Bogotá hasta Francia, que no pide visa a colombianos, y de ahí tomar un vuelo hacia Delhi (en India); posteriormente viajar a Bután.

Por la cantidad de vuelos, el viaje puede ser muy costoso. A eso hay que sumarle que Bután les exige a los colombianos una visa y, de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, los turistas deben cancelar una tasa de desarrollo sostenible diaria, que es de 100 dólares para adultos y de 50 dólares para menores desde los seis años.

Qué hacer en Bután, único país sin semáforos

Es un destino de ensueño para los viajeros en busca de paisajes impresionantes, espiritualidad y una profunda conexión con la naturaleza. Entre los principales atractivos turísticos destacan:

Paro Taktsang (El nido del tigre): este monasterio budista, ubicado en un acantilado a 3.120 metros sobre el nivel del mar, es el sitio más icónico de Bután. Su imagen majestuosa y la historia espiritual que lo rodea hacen de este lugar una visita obligada.

Punakha Dzong: considerado uno de los monasterios más bellos del país asiático. Está ubicado en la confluencia de dos ríos y ha sido el centro administrativo y religioso del país durante siglos.

Timbu: la capital ofrece una mezcla fascinante de tradición y modernidad: desde la gigantesca estatua de Buda Dordenma, que domina el valle, hasta el vibrante mercado local.

Valle de Phobjikha: es hogar de la rara grulla de cuello negro y es un destino popular para los amantes de la naturaleza. El paisaje sereno y las caminatas a través de bosques y praderas lo convierten en un lugar perfecto para la introspección y la paz.

