El papa Francisco se ha convertido en uno de los primeros jefes de la iglesia que se muestra cercano a la juventud, con un discurso mucho más moderno y comprensivo a la hora de referirse a temas como la diversidad de género.

Por esa razón, en varias ocasiones el sumo pontífice no se ha negado ha hablar sobre identidad sexual, pederastia y aborto, pero ahora lo hace frente a las cámaras y para un documental que se estrenó el pasado 5 de abril.

“Amén. Francisco responde”, es el título de la producción que fue grabada por Disney en junio de 2022 con 10 jóvenes hispanohablantes de países como España, Senegal, Argentina, Estados Unidos, Perú, Colombia, entre los 20 y los 25 años de edad.

De acuerdo con el portal del Vaticano, el documental se grabó en el barrio el Pigneto de Roma y ahí el papa tenía un problema en su rodilla por lo que no podía caminar muy bien.

Aunque el largometraje de 83 minutos es una producción de Disney, en Latinoamérica se puede ver en la plataforma de Star+.

Uno de los temas de los que habló el santo padre fue de dinero, ya que los jóvenes sentían curiosidad por el tema. Sin embargo, antes de comenzar con las preguntas, Francisco tuvo que romper el hielo, pues los participantes estaban muy nerviosos.

“¡Cuánto silencio! ¿Quién ha muerto? ¿Tienen 50 años ustedes? No sonríen”, fueron las primeras palabras que dio a los jóvenes, quienes por supuesto estaban emocionados de conocer más de cerca al hombre que dirige a toda una religión.

Después de eso, fue cuando le preguntaron sobre si recibía un sueldo o cómo vivía, por lo que él contestó que no le pagaban nada, pero si necesitaba dinero solo era cuestión de solicitarlo a la santa sede.

“Cuando necesito plata para comprarme zapatos, voy y la pido pero no tengo sueldo. Y a mí eso no me preocupa porque me dan de comer gratis”, expresó el papa, luego del cuestionamiento a sus finanzas.