“Son las mejores vacaciones familiares del mundo” así introdujo Royal Caribbean International, una de las compañías de cruceros más grandes del mundo que además recientemente volvió a operar en Cartagena, a su más reciente adquisición: el ‘Icon of the Seas’.

La embarcación, que atracó ayer en Port Miami, fue recibida entre festejos con saludos de celebración en botes de bomberos, aviones con pancartas en vuelo y una celebración comunitaria en el Pérez Art Museum, indicó el diario El Espectador.

Así mismo, se espera una celebración de nombramiento por todo lo alto en la que estará presente el futbolista Lionel Messi cuando zarpe hacia las islas del Caribe durante siete días por primera vez, este 27 de enero.

(Lea también: Buenaventura celebró llegada del primer crucero: dio bienvenida a turistas alemanes)

Qué es el Icon of the Seas

El megabuque turístico ‘Icon of the Seas’ es un crucero de 368 metros de longitud, con capacidad para albergar a 10.000 personas, entre 7.600 invitados y 2.350 miembros de la tripulación. Su magnitud es tal, que en él se podría transportar a toda la población actual de un municipio como Cisneros en Antioquia.

Adicionalmente, la embarcación puede funcionar con gas natural licuado y cuenta con su propia planta de conversión de residuos en energía en el mar. Tiene 20 cubiertas, y un sinfín de atracciones para todos los miembros de la familia.

De hecho, cuando se reveló una primera imagen de la popa del ‘Icon’ en julio de 2022, las reacciones no se hicieron esperar y suscitaron todo tipo de comentarios positivos y negativos en redes sociales, hubo quienes incluso llegaron a catalogarlo como una “monstruosidad”, de acuerdo con CNN en Español.

(Lea también: Citas para sacar el pasaporte 2024: precios actualizados y requisitos para solicitarlo)

Curiosidades del crucero Icon of the Seas

El ‘Icon’ no solo es el crucero más grande del mundo, dentro de sus instalaciones sus visitantes podrán disfrutar de atracciones pensadas para todas las edades como:

‘Category 6’ el parque acuático en altamar más grande de todos, con toboganes que baten 6 récords globales y desafían la adrenalina como ‘Pressure Drop’ el primer tobogán abierto de caída libre en un crucero.

Siete piscinas entre las que se encuentra ‘Royal Bay’ la piscina más grande en un crucero, ‘The Hideaway’ la primera piscina infinita a suspensión en mar abierto y ‘Swim & Tonic’ el primer bar con piscina de la línea Royal Caribbean.

‘Surfside’ un vecindario con juegos, restaurantes y actividades familiares seguras para los más pequeños en cubierta.

‘Crown’s Edge’ un reto en a 27 pies del mar no apto para cardiacos que incluye pista de obstáculos, pasarela y un súbito desplome.

Más de 40 restaurantes, bares y salones, un muro de escalada, teatro, arena de hielo y mucho más.

https://youtu.be/gY6kKgY04YY?feature=shared

(Lea también: Sí hay cruceros en Colombia: cuánto cuestan, destinos que tienen y disponibilidad)

Cuánto cuesta viajar en el Icon of the Seas

La nueva línea de Royal Caribbean International ofrece planes a bordo del ‘Icon’ durante seis noches a lo largo del Caribe Oriental u Occidental más un día en ‘Perfect Day CocoCay’, su isla privada de aventuras en Las Bahamas.

Los precios varían según el plan que tome, siendo $ 2.826 dólares ($ 11.062.998 pesos colombianos aproximadamente) por persona una de las tarifas más económicas en fechas cercanas a partir del primer zarpado.

Lo cierto es que hoy en día la compañía noruega con sede en ‘la ciudad de la magia’ cuenta con las dos embarcaciones turísticas más grandes del mundo: el Wonder of the Seas, de 362 metros de largo y 18 cubiertas, y el Icon of the Seas, de 368 metros de largo y 20 cubiertas.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.