Desde hace una década, los colombianos que querían ir a un crucero tenían que volar fuera del país para poder embarcar, pero desde este último mes del 2023 esto cambiará.

La retoma de actividades por parte de esta poderosa empresa que opera en varios de los países más turísticos del mundo comenzará este 17 de diciembre y se espera que hasta el 4 de abril del 2024 arriben cerca de 1.000 pasajeros a la capital del departamento de Bolívar.

Una novedad importante con la que vuelve Royal Caribbean —que además tuvo a varios famosos en sus cruceros hace unos días— al país es que habrá posibilidad de embarcar el crucero desde la ciudad amurallada.

“Los viajeros nacionales ya no tendrán que volar a otro país para abordar un crucero. Tener de nuevo a los turistas embarcando en el Puerto de Cartagena significa un paso más hacia la reactivación total del sector, dado que esto generará un impacto positivo en la ocupación hotelera, el turismo interno y el gasto turístico”, afirmó el viceministro de Turismo, Arturo Bravo.

Si bien Cartagena ya es un destino muy elegido por los visitantes colombianos y extranjeros, el regreso de Royal Caribbean luego de 10 años permite que hayan más opciones de turismo en esa turística ciudad.

La empresa anunció que tendrá un desembarco semanal con el barco ‘Rhapsody Of The Seas’, el cual cuenta con una capacidad para 2.000 pasajeros y 795 tripulantes.

“Con la incorporación de ‘Rhapsody of the Seas’ al mercado latinoamericano, contaremos con un producto que no necesitará visa estadounidense, ofreciendo una temporada con variedad de itinerarios desde Panamá y Cartagena, Colombia. Estamos felices de volver a navegar desde Colombia, ya que, así como nuestros huéspedes, compartimos los mismos valores. Queremos reforzar nuestro compromiso con este hermoso país y crear las mejores vacaciones en altamar, como lo venimos haciendo desde hace más de 50 años”, afirmó Alberto Muñoz, vicepresidente de Royal Caribbean para Latinoamérica.

Actualmente, Cartagena es la tercera ciudad del país con más conexiones internacionales, así que, posiblemente, la llegada de los cruceros permita poner a la ciudad como una de las alternativas de viaje de las personas.

