Para sus vacaciones puede optar por viajar en familia o con amigos en un crucero, de ese modo puede conocer diversos destinos en el exterior con playas atractivas.

(Vea también: Neymar lanza crucero con escandalosos precios: habitación más barata es de $ 4 millones)

Dentro de los cruceros tiene múltiples opciones de entretenimiento, alimentación, comodidades y habitaciones para garantizar descanso y diversión cada día que pase en el barco.

Hay unos exclusivos para familias, otros para quinceañeras, para solteros o para parejas mayores de cierta edad, sea cual sea el de su preferencia casi todos comparten llamativas piscinas con toboganes, restaurantes, casino, discotecas, bar y demás.

Ya sea para ir al Caribe, Miami y otros llamativos destinos desde Cartagena deberá contar con ahorros o la prima de servicios para poder pagarlo por persona y gozar de 6 a 7 días en el crucero.

Cuánto cuesta viajar en crucero en vacaciones

Royal Caribbean ofrece sus servicios para diciembre de 2023 o enero y febrero de 2024 desde US$ 1.633 en un camarote interior, el exterior con vista al mar cuesta US$ 1.846, la habitación con balcón se puede reservar desde US$ 2.845 y la VIP se puede conseguir por US$2.948.

El primer valor es equivalente a $ 7.185.200, el segundo a $ 8.122.400, el de la de balcón se traduce en $ 12.518.000 y la última con las máximas comodidades tiene un costo de $ 12.971.200.

🤯 — Royal Caribbean (@RoyalCaribbean) May 30, 2023

Estos precios son para viajar del 17 al 24 de diciembre para conocer Curazao, Bonaire, Aruba, Panamá y volver a Colombia. Tiene un día para navegar en el mar y el resto se puede destinar a conocer cada isla y adquirir artículos de recuerdo.

Si prefiere hacerlo en febrero de 2024 que no es temporada alta con Royal Caribbean puede conocer Aruba, Kralendijk y Willemstad para finalizar con Panamá durante seis noches por $ 7.044.860 en una cabina interior.

(Lea también: Mujer de 75 años se dará la gran vida durante 3 años y vivirá el sueño de muchas personas9

Inicialmente el artículo se haría para orientarlo en cuanto a vacaciones de mitad de año, pero no hay cruceros con disponibilidad para junio ni julio de 2023, así que si desea hacer este plan debe hacerlo con anticipación y cálculos.

Recuerde que al arribar en cualquier destino puede que necesite visa, por lo que debe tener al día el pasaporte y este documento de acuerdo con su itinerario y las leyes de cada país.